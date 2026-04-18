Историк удари по масата. Нов национален празник

20 април - датата на Априлското въстание, да стане национален празник на България, поиска именитият наш историк проф. Пламен Павлов.

По повод кръглата 150-а годишнина от избухването на априлското въстание в ефира на "Офанзива в Любо Огнянов" по Нова Нюз проф. Павлов защити тезата, че 20 април е напълно подходяща дата за национален празник на България. Според него подобна дата има своята логика, тъй като и други държави свързват националните си празници с революционни събития.

По думите му Априлското въстание, макар и „прибързано“ и с недостатъци в подготовката, всъщност постига стратегически успех. Павлов подчерта, че именно въстанието става „детонатор“ на Източната криза и води до намесата на Великите сили, включително до решенията на Цариградската конференция. Историкът акцентира върху благоприятния геополитически момент - фалита на Османската империя и въстанията в Босна и Херцеговина. Той направи паралели с по-ранни опити като Велчовата завера, когато обаче няма ясна национална идея, и подчерта значението на реформите в империята, които създават силна българска средна класа. “Именно тя, заедно с местните революционни комитети, стои в основата на въстаническата организация и действия”, смята историкът.

Историкът коментира и международния контекст, като посочи противоречивите интереси на Великите сили и Русия. Според него идеята за голяма българска държава не е била реално подкрепяна. Въпреки това Павлов подчерта, че българският национален идеал е създаден отвътре - от „титаните на нашето Възраждане.“

“Въстаниците живеят в многократно по-тежки времена и не губят надежда. Тяхната борба поставя основите на българската държавност и стремежа към равенство с останалите европейски народи“, заключи Павлов.

