Крушката изгасна, метлата изчезна! Кой плаща солената глоба в блока?

В българския блок има две теми, които могат да превърнат иначе спокойния вход в арена на съседски войни: кой чисти и кой сменя изгорелите крушки. На пръв поглед дреболии, но всъщност - огледало на общност, която живее заедно, но често не умее да споделя отговорностите. А законът е категоричен: общите части са общи не само по име, а и по задължения.

Почистването на входа – задължение, а не жест на добра воля

След последните промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) почистването вече не е въпрос на „кой иска“ или „кой живее тук“. Всеки собственик участва в разходите за поддръжка, независимо дали пребивава в жилището постоянно, дали „не цапа“ или дали „сам си чисти пред вратата“.

Законът ясно определя, че поддръжката на общите части включва хигиената на входа, стълбищата, площадките, мазетата, асансьора и прилежащите помещения. Това означава, че таксата за почистване е част от задължителните месечни разходи, които Общото събрание определя.

Методът на разпределение – по човек, по идеални части или по апартамент, се избира от самите съсобственици. Но веднъж взето, решението важи за всички.

Така законът премахва старите оправдания и поставя ред там, където дълги години цареше хаос.

Крушките – вечният спор между „кой ползва“ и „кой плаща“

Смяната на изгорелите електрически крушки е другата класика в жанра „съседски войни“. Някои твърдят, че не ползват стълбището, други - че не ползват асансьора, трети - че не са длъжни да плащат за „чужда светлина“.

Но ЗУЕС е категоричен: осветлението на общите части е част от поддръжката на сградата. Това включва и закупуването, и смяната на крушките.

Разходът се покрива от общия бюджет на входа, а не от „доброволец“, който се е сетил да купи крушка от кварталния магазин. Ако входът има събрани средства, домоуправителят е длъжен да ги използва за поддръжка, включително за осветление.

Когато няма средства, той свиква Общо събрание, на което се определя размерът на таксата и начинът на събиране. Законът дава възможност за санкции при отказ от плащане, което прави темата не просто битов спор, а административен въпрос.

Домоуправителят – между чука на закона и наковалнята на съседите

Домоуправителят е фигурата, която най-често поема удара от всички страни. Но неговите правомощия са ясно описани. Той:

– организира почистването и поддръжката на общите части

– събира таксите

– разпределя разходите

– следи за изпълнението на решенията на Общото събрание

– съставя констативни протоколи при нарушения

– може да сезира кметството при системен отказ от плащане

Той не е „шефът на входа“, а администратор, който изпълнява волята на мнозинството. И когато мнозинството е ясно, работата му е лесна. Когато не е - започват войните.

Събирането на пари - най-тънката струна в блока

Почистването и осветлението са част от общия бюджет. Той се формира от месечните такси, които всички собственици дължат.

Законът позволява входът да има каса, банкова сметка или да работи с професионален домоуправител. Но независимо от формата, средствата са общи и се използват само за общи нужди.

Отказът от плащане вече не е „личен избор“, а нарушение, което подлежи на глоба. Това е ключовият момент, който превръща битовия спор в правно задължение.

А глобите са солени

За неплащане на таксите за поддръжка (включително почистване и осветление):

– глобата е от 20 до 100 лв. за физически лица

– при повторно нарушение става от 40 до 200 лв.

За системно неизпълнение на решенията на Общото събрание:

– глобата е от 50 до 150 лв.

– при повторно нарушение — от 100 до 300 лв.

За юридически лица (фирми, притежаващи апартаменти):

– санкциите са по‑високи: от 150 до 350 лв., а при повторно — от 300 до 700 лв.

Когато законът влиза във входа, войните приключват

Истината е проста: почистването и крушките не са проблем, когато има правила. Проблем са хората, които не ги спазват.

ЗУЕС дава ясен механизъм: Общо събрание → решение → такса → контрол → санкции при отказ.

Там, където тази верига работи, входът е чист, светъл и спокоен. Там, където липсва – започват драми, които могат да продължат с години.

Общият дом е обща отговорност

Почистването и осветлението са дребни детайли, но именно те показват дали една общност функционира. Входът е малка държава – със свои правила, бюджет, управление и граждани.

И когато всеки поеме своята част от отговорността, войните приключват, а домът става място, в което хората не просто живеят, а съжителстват.

