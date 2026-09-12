Край на свадата в блока. 50 евро глоба за мръсотия във входа
Домоуправителят има ясни правомощия за хората, които отказват да плащат за чистота
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Домоуправителят има ясни правомощия за хората, които отказват да плащат за чистота
Ако аварията е в личната инсталация на собственика, той носи отговорност за ремонта и причинените щети
Домоуправителите влизат в регистър
Целта е да се повиши нивото на предлаганите услуги
Сградният фонд остарява, покривите - текат
Ремонтът им влиза в Новата програма за саниране
Ето какво постановява Законът за етажната собственост
Може ли домоуправителят да въведе ред
Етажната собственост скоро ще има възможност за бързи ремонти
Асансьор, чистачка и ремонти отнемат спокойствието в блоковете
Как една валутна промяна може да разклати мира в етажната собственост
Според Съда на ЕС тя трябва да отчита характеристиките на сградата и нейната изолация
Законът е категоричен
Причината е едно решение на съда
ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост
Двата пакета предоставят най-необходимите банкови продукти и услуги за етажна собственост
Фирмите домоуправители задължително със застраховка „Професионална отговорност“, а сдруженията с идентификационен код
Ще има информационна система за етажната собственост
Единственото ограничение се съдържа в Закона за защита на животните
Решение на Пловдивския районен съд