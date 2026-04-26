Край на вечния проблем в блока! Решението за асансьорите

Новата национална програма за саниране вече официално включва и ремонт, и пълна подмяна на асансьорите в жилищните блокове – мярка, която за първи път става част от енергийното обновяване на сградите.

Новата програма: какво се променя

Втората национална програма за енергийна ефективност, която ще действа до 2029 г., разширява обхвата си: освен фасади, покриви, дограма и общи части, вече ще се финансират и асансьорните уредби. Това е историческа промяна – досега асансьорите оставаха „сивата зона“ на обновяването, въпреки че в много блокове са на по 40–60 години, а в центъра на София има съоръжения, работещи повече от век.

Асансьорите – скритият риск в старите блокове

В България работят около 90 000 асансьора, а огромната част от тях са на възраст, която в Европа отдавна се смята за критична. В панелните квартали има съоръжения на по 40–60 години, а в центъра на София – дори над 100.

Те са енергоемки, шумни, амортизирани и често опасни. За много етажни собствености подмяната им е непосилна – цената започва от 80–100 хиляди лева.

Новата програма решава именно този проблем: асансьорът вече е част от санирането, а не отделен, непостижим разход.

Какво точно ще се финансира

Програмата предвижда два основни варианта – според техническата експертиза на сградата.

Ремонт на съществуващия асансьор

Когато конструкцията позволява, ще се подменят ключови механизми, електроника, кабели, системи за безопасност и управление.

Новите уредби ще бъдат по-тихи, по-бързи и с много по-нисък разход на електроенергия.

Пълна подмяна с нов асансьор

При най-старите и рискови съоръжения ще се монтира изцяло нова уредба.

Това е особено важно за блокове с възрастни хора, където аварията на асансьора буквално може да остави десетки семейства „заключени“ по етажите.

Монтаж на асансьор там, където никога не е имало

Старите строителни норми не изискваха асансьор в блокове до осем етажа.

Сега програмата позволява изграждане на асансьор от нулата – стига конструкцията да го допуска.

Това е огромна промяна за хиляди семейства в по-старите квартали.

Как ще се кандидатства

Преди започване на санирането ще се прави задължителна техническа оценка на асансьора.

Тя определя дали е нужен ремонт или подмяна.

Асансьорът става част от общия проект на сградата – заедно с фасадата, покрива, дограмата и общите части.

Колко блока ще бъдат обновени

Бюджетът на програмата е 1,3 млрд. евро, а целта е до 2029 г. да бъдат обновени около 2000 жилищни сгради.

Браншът изчислява, че годишно могат да се ремонтират или подменят около 500 асансьора – темпо, което България досега никога не е постигала.

Защо тази промяна е ключова

Санирането вече не е само „нова фасада“.

То става пълно обновяване на сградата, включително най-скъпия и най-опасен елемент – асансьора.

Това означава по-висока безопасност, по-ниски разходи за поддръжка и реално подобряване на качеството на живот.

Новата програма прави нещо, което хората чакат от години:

връща сигурността в блоковете и прави модернизацията достъпна за всички, не само за тези, които могат да си я позволят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com