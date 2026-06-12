Проф. Рачев: Всевишният гледа телевизия, големите дъждове ни се разминаха

Големите дъждове се разминаха, студеният фронт само „близна“ България, а от събота лятото отново започва да си връща територията. Така, с усмивка и типичния си колоритен стил, климатологът проф. Георги Рачев обясни прогнозата за следващите дни в ефира на бТВ.

Уикендът ще бъде по-хубав в Западна България, където валежите ще намалеят, докато на изток и в събота, и в неделя все още ще има дъждове. Днес обаче остава хладно, особено в западната половина на страната, а в София дори 18-19 градуса ще бъдат почти малък синоптичен подвиг.

„Явно е, че Всевишният гледа сутрешния блок на бТВ и чува призивите ни“, пошегува се проф. Рачев за разминаването на големите валежи. По думите му студеният фронт е минал доста северно от България, а основната му част остава над Егейско море. Затова в обедните часове все още може да има превалявания, но общата картина вече се подобрява. „Юни е, лято е, съвсем нормално е“, обобщи климатологът и побърза да успокои, че от утре започва затопляне.

Петъкът остава по-скоро есенно намигване насред юни, отколкото истински летен ден. В София температурите трудно ще се отлепят нагоре, а ако минат 18-19 градуса, според проф. Рачев това ще бъде постижение. В събота вече започва по-осезаемо затопляне, макар сутрините да останат свежи. Климатологът не пропусна и закачката, че ще е „малко по-хладно сутрин“ и вятърът ще „разроши буклите на дамите“.

Хладното време не е само български каприз. Проф. Рачев отбеляза, че и в Европа температурите не са особено високи за сезона. В събота у нас ще бъде около 20-23 градуса, в Париж - 26 градуса, а в Атина - 27 градуса, което за южните ни съседи, по думите му, си е „лют студ“. Затоплянето обаче ще започне още около 16 юни и ще обхване почти цяла Южна и Западна Европа.

За София прогнозата вече изглежда доста по-лятна след краткото хладно отклонение. Следващата седмица температурите ще се движат около 27-28 градуса, а на моменти ще стигат и 30. Във вторник и сряда ще има едно смущение и няма да бъде толкова топло, но след това времето отново ще прилича на нормално лято - с около 18 градуса сутрин и с максимални стойности около 30 градуса. Пловдив, както често се случва, ще добави още 1-2 градуса и ще влезе в летен режим, като са възможни и тропически нощи, при които минималната температура не пада под 20 градуса.

По морето картината също ще се подобри след валежите през уикенда. Водата вече е около 22-23 градуса, което е достатъчно добра новина за всички, които гледат към плажа и чакат по-стабилно време. След преминаването на по-влажния период се очаква хубаво време, а температурите постепенно ще станат по-подходящи за морска почивка. Валежите на изток ще се задържат малко по-дълго, но тенденцията е и там атмосферата да се успокои.

Проф. Рачев успокои и за водните запаси. По думите му язовирите в страната са пълни, а в „Искър“ има около 500 млн. куб. м използваема вода. Това означава, че за следващите 3 години София не би трябвало да има проблеми с водата. Така прогнозата завършва с повече слънце, по-малко дъжд, пълни язовири и едно леко разрошване на буклите, преди лятото отново да вдигне градусите.

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