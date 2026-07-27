Известен политик избягал от ударения рейс на Цариградско шосе

Бившият министър на околната среда Борислав Сандов е бил в рейса, който скъса мантинела на Цариградско шосе и се размина на косъм от страшна трагедия. Оказва се, че Сандов е чул специфичен шум от салона на автобуса, приличащ му на скъсана щанга или подобно, което го е и принудило и да слезе 2 спирки по-рано от предвиденото по маршрута.

Ето какво пише той:

"Отново скъсана мантинела, този път в София. Не се съобщава за пострадали, но има поне един пострадал, защото беше легнал на асфалта до автобуса и му се оказваше помощ. Ако се окаже, че това е автобус по линия 204, то бях в него няколко минути по-рано и вероятно причината е техническа неизправност, защото имаше звук от разкачена щанга или нещо подобно.

Това бе и причината да сляза от него две спирки по-рано от предвиденото. Дано пострадалите нямат сериозни наранявания и се възстановяват бързо. А това с лефтерните мантинели вече идва в повече".