Верижна катастрофа блокира "Цариградско шосе"
Поне 4 коли са се ударили
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Поне 4 коли са се ударили
Не се установяват данни автобусът да е имал техническа неизправност
Автоекспертът Румен Дунев смята, че причината трябва да се търси в техническа неизправност или разсейване на водача
Говори главен комисар Николай Пелтеков
Той усетил опасността минути преди това
Затрудни движението
Пострадалите са откарани по спешност в болница
Организаторите на протеста срещу Лютов са заявили блокиране на кръстовището в общината, но двата протеста се сляха
Спират ни се токът, водата, живеем в ад, протестират хората
Причината е верижна катастрофа
Няма данни за пострадали хора или опасност за други автомобили
Движението в района е временно затруднено
По данни на полицията няма пострадали
За творецът предстоят още проекти
Не е ясно има ли пострадали
Столична община маха знамената на Кремъл
Катастрофа затвори най-натоварения булевард в София
Същинският ремонт още не е започнал
Друга кола е силно ударена
Стартират на 6 януари