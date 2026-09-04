Верижна катастрофа блокира "Цариградско шосе"

Верижна катастрофа е станала на "Цариградско шосе" в София в час пик. За това съобщават очевидци в социалната мрежа. Те предупреждават шофьорите да избягват района.

Инцидентът е станал в платното в посока към "Младост", малко преди "Плиска".

В катастрофата са участвали най-малко 4 автомобила. Те са спрели в най-лявата лента, до разделителната мантинела.

От публикуваната снимка се вижда, че сред пътуващите в пострадалите коли има и дете.

От полицията съобщиха, че няма пострадали хора. На място са пристигнали да полицейски екипа.