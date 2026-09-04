Кървав инцидент с любима българска актриса. Публиката в ужас

Параскева Джукелова е преживяла истински кървав инцидент по време на представление, който стресна публиката. Но въпреки травмата актрисата не прекъснала изпълнението си. Едва когато се прибрала зад кулисите, станало ясно колко сериозно е нараняването, разказва самата актриса.

Неприятният момент се случил по време на мюзикъла „Компания“, в който Джукелова играела на високи токчета.

В края на първата сцена трябвало бързо да се втурне напред, да ритне с крак във въздуха и да напусне сцената. Точно тогава обаче не забелязала опасността пред себе си.



„Проблемът дойде, когато втурвайки се, не предвидих, че има праг на сцената с много остър ръб“, спомня си актрисата.

Джукелова ударила силно предната част на крака си в острия ръб. Болката обаче не я спряла.

„Усетих как си ударих предната част на крака, но въпреки това си направих движението“, разказва звездата от „Сезонът на канарчетата“.

Едва след като напуснала сцената, видяла какво всъщност се е случило. Кракът ѝ кървял обилно, а гледката притеснила и колегите ѝ зад кулисите, които веднага се притекли на помощ и превързали раната.

„След това зад кулисите забелязах, че кракът ми кърви интензивно. Колегите се изплашиха, превързаха ме“, споделя Джукелова.

Травмата се оказала достатъчно сериозна, за да се наложи медицинска намеса. Актрисата стигнала до „Пирогов“, където лекарите направили няколко шева на раната.

Следите от сценичния инцидент не са изчезнали напълно – по думите на Джукелова белезите личат и до днес.