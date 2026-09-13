Кървав инцидент с любима българска актриса. Публиката в ужас
Нараняването било сериозно
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Нараняването било сериозно
Не само жените днес ходят на токчета
Фейсбук пълен с шеговити коментари, питат го защо е без червило
Мъже сложиха червени токчета и се разходиха по "Витошка" в София. Те участваха в шествието „Извърви километър в нейните обувки", което се организира у...
Най-важното при минусовите температури през зимата е хората да са с топли високи обувки, тип кубинки, а не с токчета. Това посъветва от ефира на Нова...
Минижупите, високите токчета и прозрачните блузи са забранени за съдийките и служителките в Софийския районен съд (СРС). Това става ясно от заповед на...
Цялата суета на цивилизацията е концентрирана в дългоочакваната експозиция "Killer heels: Убийствени токове", която беше открита в музея за изкуство в...
За десети път в разгара на лятото Модна агенция VIP Fashion Group ще събере на една сцена най-красивите варненки, които ще се впуснат в битка за корон...
София. Мъже на токчета и жени с боксови ръкавици предприеха осмомартенски поход срещу насилието над жени по булевард "Витоша", въоръжени с плакати "Пр...
София. Здрави мъжки крака ще се опитат да се напъхат в женски обувки. Това не е част от някой сериал, а инициатива в подкрепа на жените, жертви на дом...
Шер ще скъса с шикозните обувки. "Миналата вечер за последно носех висок ток. Беше болка и рай, но си струваше. Сега минимум шест седмици, докато отно...