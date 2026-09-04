Ударът на годината: Заловиха невиждано количество наркотици

Рекордно количество наркотични вещества е задържано при акция на Главна дирекция "Гранична полиция" на входа на Бургас, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев във Facebook.

На този етап са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета с бяло прахообразно вещество, което реагира на кокаин, посочи Демерджиев. По думите му става въпрос за "огромен удар срещу наркоразпространението".

По информация на БНТ наркотикът е открит в камион, спрян на входа на Бургас към Южното Черноморие. Според източници на медията в превозното средство са намерени около 100 килограма кокаин и 200 килограма марихуана. Общата стойност на наркотика по цени за нуждите на съдопроизводството е около 12 млн. евро.

На мястото има засилено полицейско присъствие, а около камиона се извършват процесуално-следствени действия.

"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни!", написа Демерджиев.

Той определи резултата като рекорден за ГД "Гранична полиция" и подчерта, че очаква от служителите на МВР "пресечени канали, а не единични дози".

Акцията се провежда на фона на поредица от операции срещу наркотрафика в Бургаско. Само преди дни при друга специализирана операция бяха задържани близо 100 кг марихуана, предназначена за трафик през морската граница към Турция. Двама мъже остават в ареста по случая.

Разследващите установиха, че трафика на наркотика е използвано подводно устройство за придвижване на лодка към Турция.