Кървав инцидент с любима българска актриса. Публиката в ужас
Нараняването било сериозно
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Нараняването било сериозно
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