Футболният съюз се похвали за мача с Испания

Националният стадион "Васил Левски" е напълно разпродаден за първия мач от световните квалификации срещу Испания.
България се изправя в двубоя там на 4 септември, а на трибуните ще има 40 000 души.
Още от първите дни на продажбата бе ясно, че на мача ще има над 30 000 души, а днес от футболната ни централа се похвалиха, че билетите са изчерпани.
Нещо, което дори и при наличието на европейския шампион за наш опонент изглеждаше трудно постижимо.
В последните години "Васил Левски" не се напълни за мачове срещу други топ отбори като Франция и Англия, когато останаха няколко хиляди празни места, но случаят с Испания в четвъртък няма да е такъв.
Статистиката на УЕФА сочи, че
във въпросните мачове срещу Англия и Франция е имало съответно 17 500 и 12 900 зрители,
което не е и наполовина на очакваните 40 000 срещу Испания.
Трябва да се върнем до октомври 2014-а за последния случай, когато домакински мач на националите събра над 20 хиляди души. Това се случи в европейска квалификация срещу Хърватия, когато на "Васил Левски" имаше 29 700 зрители.
Последният пълен "Васил Левкси" пък беше през юни 2009-а, преди над 16 години,
когато билетите бяха разпродадени за домакинството срещу Република Ирландия, в което победа можеше да ни проправи път към баражите за Мондиал 2010.
Мачът завърши наравно 1:1, а от онзи момент стадионът така и не се напълни за мач на националния тим.
