Трима първенци в Англия са тръгвали по-зле от Ливърпул

Ливърпул се намира в огромна криза откъм игра и резултати, а само няколко месеца след заслужената титла на Англия, мърсисайдци се намират в долната половина на таблицата.

След 12 кръга шампионите се намират на 11-ата позиция, а днес дори могат да се смъкнат с още едно място надолу, ако Евертън постигне победа само с гол разлика над Манчестър Юнайтед.

Ливърпул е спечелил скромните за стандартите на клуба 18 точки и загуби шест от последните си седем мача във Висшата лига, макар да стартира с перфектните пет победи в първите пет кръга.

Въпросите около Арне Слот и формата на някои от звездите на тима са огромни, но трагичната форма на мърсисайдци дори не е сред трите най-лоши на действащ шампион в ерата на Висшата лига.

Ако гледаме първите 12 кръга на новия сезон, но три действащи шампиона от Висшата лига са започвали по-зле от Ливърпул в момента.

Най-зле в това отношение е Челси от сезон 2015/16. Няколко месеца, след като Жозе Моуриньо носи титлата на "сините", новата кампания започва по наистина кошмарен начин.

За 12 кръга Челси записва седем загуби, два равни и три победи, като посреща 13-ия кръг на 16-ото място с едва 11 точки. Няколко седмици по-късно - в средата на декември, когато кризата продължава, Жозе Моуриньо е уволнен, a Гуус Хидинк довършва сезона.

Нещата не се подобряват значително, но поне се стабилизират и Челси завършва на 10-о място в крайното класиране.

Любопитното е, че през следващия сезон лондончаните отново вдигат титлата.

Ужасяващ старт има и Лестър през 2016/17.

Няколко месеца след сензационната си титла, "лисиците" се връщат към реалността и след 12 кръга имат шест загуби, три победи и три равни, което им носи 12 точки и 14-а позиция.

Подобно на Челси, донеслият титлата Клаудио Раниери е уволнен в хода на кампанията, в крайна сметка Лестър не успява да подобри значително представянето си и завършва на 12-о място в края на сезона.

Третият отбор, който започва по-зле от Ливърпул шампионския си сезон е Блекбърн през 1995/96.

Шест загуби, две равенства и четири победи. Това означава 14 точки и 11-а позиция след 12 кръга за Блекбърн.

Кампанията все пак завършва със седмо място, но твърде разочароващо спрямо предишния сезон.

