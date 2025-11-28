Голямо събитие за Венци Стефанов

На 28 ноември 1949 г. в София е роден Венцислав Стефанов – известен български бизнесмен, общественик и дългогодишен председател на ПФК „Славия“.

Венцислав Стефанов е сред най-разпознаваемите фигури в родния футбол – човек с характер, силна позиция и дългогодишно присъствие в общественото пространство.

От ПФК Славия честитиха празника на своя дългогодишен ръководител и му пожелаха здраве и успехи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com