Никола Цолов с първи коментар за дебюта си във Формула 2

Никола Цолов заяви след квалификацията за Гран При в Катар, че е усещал добре колата, въпреки променливото време и температури по време на обиколките. Българинът записа седмо време в дебюта си във Формула 2, като остана на 0,649 секунди от полпозишъна и утре ще стартира четвърти в спринта при обърнатата стартова решетка.

"Квалификацията се получи сложна, пистата се промени много, имаше огромна разлика заради температурата. Усещах добре колата, с първия комплект гуми имах добро темпо, постигах добри времена по сектори, но не успях да ги събера в една чиста обиколка.

С втория комплект гуми обаче си казах, че сега трябва да се получи това и последният ми тур се получи както трябва обиколката. Преди това откривах сцеплението в отделните сектори, накрая събрах всичко в една обиколка.

Щастлив съм от резултата, имаме добри шансове да се борим и в двете състезания, но все още не знам какви са реалните възможности на колата. Надявам се на добър или нормален старт утре, това ще ми помогне в състезанието, ще видим как работи тази кола в състезателно темпо и в серия от над 20 обиколки утре, тъй като сега в квалификацията предна лява гума изкара само два тура", каза Цолов пред "Диема Спорт".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com