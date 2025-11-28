Шумахер младши сменя Формула 1

Синът на легендарния Михаел Шумахер - Мик, поне за момента оставя настрана мечтата да гони успехите на баща си във Формула 1 и ще смени моторния спорт от новия сезон.

26-годишният германски пилот ще се насочи към Индикар, което е американския еквивалент на Формула 1, в който автомобилите са с открити гуми.

Той ще седне в болида на "Rahal Letterman Racing", който е собственост на легендата в този спорт Боби Рахал, а съотборници на Шумахер ще бъдат сина на собственика Греъм Лахар, както и британецът Луис Фостър.

Мик Шумахер има два пълни сезона във Формула 1 в болида на "Хаас", но в тях успя да спечели точки само в две състезания.

Така въпреки факта, че е сина на легенди като Михаел Шумахер и племенник на Ралф Шумахер, той трябваше да се задоволи с позицията на резервен пилот в "Мерцедес", а пък в последните две години караше кола на "Алпин" в шампионатите за издръжливост.

Сега Шумахер младши се насочва към нова цел в моторните спортове, оставяйки зад гърба си мечтата да гони успехите на баща си като пилот във Формула 1.

В същото време, въпросът Защо семейството на Михаел Шумахер крие информация за състоянието му и почти не говори по темата?

Този въпрос от дълги години продължава да стои без конкретен отговор, а поредният с коментар по темата е семейният приятел и бивш пилот от Формула 1 Кристиан Данер.

Според него - с мълчанието близките на Шумахер се опитват да се "справят с проблема".

"През миналата година в Монца говорих с Корина, а по-често разговарям с Мик Шумахер покрай състезателната му кариера. Познавам цялото семейство. С Корина сме приятели от много години. Още от времето, когато тя беше гадже на Хайн-Харалд Френцен (б.р.- бивш пилот от Формула 1).

Когато се виждаме, винаги пием кафе. От разговорите ми с Корина и Мик знам, че те умишлено избягват да говорят за инцидента. Това е техният начин да се справят с проблема, въпреки че досега не са го признавали публично", заяви Данер пред изданието SpacesportSweden.

Както е известно, по време на инцидент в края на 2013 г. Шумахер получи сериозна черепно-мозъчна травма и дълго време беше в кома. В Гренобъл му беше направена животоспасяваща операция, а проф. Жан-Франсоа Пайен обяви, че само заради наличието на каска Михаел е останал жив.

След като беше изписан от болницата, седемкратният шампион от Формула 1 беше скрит от семейството си и само тесен кръг от хора имат достъп до него.

