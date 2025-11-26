Мустафа Сангаре разкри! Остава ли в Левски

Една от златните кокошки на Левски Мустафа Сангаре държи да остане до края на сезона. Националът на Мали прави най-силния сезон в кариерата си и интерес към него не липсва. През лятото сините отхвърлиха оферта от Есперанс Тунис.

„Винаги има предложения във футбола. И през лятото дойдоха такива от добра финансова и футболна гледна точки. Президентът (б.р. – Наско Сираков) тогава ми каза: „Мустафа, разчитаме на теб!“. А и самият аз исках да остана, за да направя още добри неща. Нямах проблеми. Желая да приключа сезона в Левски, да постигнем целите на клуба и когато нещата се получат, можем да мислим за трансфер“, заяви Сангаре пред 7/8 ТВ.

„Не искам да говоря с проценти за титла, защото осем точки преднина са малко. В момента всеки отбор може да стане шампион – ЦСКА, ЦСКА 1948, Лудогорец, а дори и Черно море“, добави още той.

Голмайсторът на Левски Мустафа Сангаре говори за престоя си в тима и работата с Хулио Веласкес. „За мен миналия сезон бе първи в професионалния футбол. Адаптирах се много добре. Последователно при Генчев и сега с Веласкес. Помогнаха ми да се развия. Необходимо бе време и през този сезон се чувствам много по-силен. Много съм благодарен на Левски, защото ми помогнаха да стигна до националния отбор на Мали. Това беше моя цел и сега ще преследвам друга. Треньорите ни имат характер и специфичен начин на работа. Имам отлични отношения с Веласкес и целия щаб“, каза националът на Мали.

Водещият Крум Савов го попита за по-малкия му брат, който играе в бившия му тим Париж 13 в долните нива на френския футбол, и дали може да се озове на „Герена“ при продажба на Марин Петков. „По-млад е от мен (б.а. – на 24 години е). Добре се справя. Надявам се да продължи по този начин. Дясно крило е. Бърз е. С удоволствие ще доведа брат ми в Левски (смее се). Много сме доволни от положението в класирането. Има и други качествени отбори като ЦСКА и ЦСКА 1948. Първите направиха шест мача само с победи. Притежават добри играчи и треньор. При 20 точки можеше да се успокоим, но сега трябва да работим още. Още ми липсва чувството пред гола и виждам, че трябва да прогресирам“, добави той.

