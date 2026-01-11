Голяма новина за Алекс и Мони Николови! Нов път

Световните вицешампиони с България Александър Николов и Симеон Николов от следващия сезон ще играят заедно в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), предаде Sportal.bg.

Преди дни старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов обяви, че Лучано Де Чеко ще замени Симеон Николов в отбора, ако той напусне.

Към момента е ясно, че аржентинският магьосник Лучано Де Чеко вече е подписал договор с Локомотив (Новосибирск) за следващия сезон.

Италианският разпределител на Лубе Матия Бонифанте, пък вече е сигурно ново попълнение на руския гранд Зенит (Санкт Петербург), съобщи още Sportal.bg.

При така създалата се ситуация се очаква съвсем скоро от Кучине Лубе (Чивитанова) да обявят официално, че привличат 19-годишният разпределител Симеон Николов.

Така Алекс и Мони Николови ще играят отново заедно в един клуб, след като за последно това го правиха в родния Левски Волей.

