Николов взриви Варшава! Чиста победа за Чивитанова в Шампионската лига

Александър Николов изигра нов мач на висота в Шампионската лига по волейбол и поведе Кучине Лубе Чивитанова към категоричен успех като гост. Българският национал бе най-резултатен при победата с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) срещу Варшава в двубой от третия кръг в група „Е“. Николов реализира 19 точки и бе ключов фактор за доминацията на италианците, които контролираха изцяло първите два гейма.

В третата част Чивитанова допусна драматичен спад и изпусна аванс от 19:14, но с хладнокръвие в решителните разигравания затвори мача от втория си мачбол. След този успех италианският тим е едноличен лидер в групата с пълен актив от 9 точки.

По-рано вечерта в група „В“ Халкбанк Анкара, воден от Радостин Стойчев, преживя болезнено поражение след петгеймова битка. Турският тим отстъпи с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от белгийския Кнак Рьозеларе. Цветан Соколов бе над всички за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12, но усилията им не стигнаха за победа. След третия кръг Халкбанк остава на последното място в групата с 3 точки, докато Рьозеларе е втори с една повече, а лидер е полският Богданка Люблин, който има 5 точки и мач по-малко.

