От болницата казаха за състоянието на Боби Михайлов

Няма промяна в състоянието на Борислав Михайлов. Легендарният вратар продължава да е в кома и под постоянен лекарски контрол в една от най-известните столични клиники.

“На този етап няма подобрение. Медиците правят и невъзможното да поддържат Боби. При него идват много малко хора – само семейството му, по изрична заповед на лекарите. Макар да има немалко желаещи да видят Борислав Михайлов, това е невъзможно.

Даже близките му нямат пряк контакт с него – виждат го през прозорец. Вътре се допускат само медицински лица. Всички се молим Боби да се стабилизира”, коментираха хора от болницата пред “Блиц”, където бившият президент на БФС е настанен от края на ноември миналата година с диагноза инсулт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com