Започват осминафиналните битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА

Nova Sport
14:15 Бурирам Юнайтед - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия, осминафинал, реванш
MAX Sport 3
19:45 Галатасарай - Ливърпул, Шампионска лига, осминафинал
22:00 Нюкасъл - Барселона, Шампионска лига, осминафинал
MAX Sport 2
22:00 Аталанта - Байерн Мюнхен, Шампионска лига, осминафинал
MAX Sport 4
22:00 Атлетико Мадрид – Тотнъм, Шампионска лига, осминафинал
02:30 Ботафого - Барселона Гуякил, Копа Либертадорес
Diema Sport 2
22:00 Сток Сити – Ипсуич, Чемпиъншип
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com