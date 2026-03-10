Започват осминафиналните битки в Шампионска лига ПРОГРАМАТА

Nova Sport

14:15 Бурирам Юнайтед - Мелбърн Сити, Елитна Шампионска лига на Азия, осминафинал, реванш

MAX Sport 3

19:45 Галатасарай - Ливърпул, Шампионска лига, осминафинал

22:00 Нюкасъл - Барселона, Шампионска лига, осминафинал

MAX Sport 2

22:00 Аталанта - Байерн Мюнхен, Шампионска лига, осминафинал

MAX Sport 4

22:00 Атлетико Мадрид – Тотнъм, Шампионска лига, осминафинал

02:30 Ботафого - Барселона Гуякил, Копа Либертадорес

Diema Sport 2

22:00 Сток Сити – Ипсуич, Чемпиъншип

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com