Решено е. Хиляди започват нова работа у нас
Това предвижда новата мярка „Заетост без бариери“
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Това предвижда новата мярка „Заетост без бариери“
Днес са първите четири мача
За съжаление финалът няма да е скоро
Нещата, които не тряблва да правите
От днес започва данъчната кампания. Доходите на физическите лица се облагат с 10-процентна ставка. Данъкът за едноличните търговци е 15 на сто.Тази го...
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