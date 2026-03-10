Мечта! Никола Цолов сред кандидатите за Формула 1

Никола Цолов е начело в класирането на Формула 2 за сезон 2026 г., след като спечели първото състезание за сезона в неделя в Мелбърн, Австралия.

Българският пилот на "Campos Racing" има 25 точки на върха в класирането, като се превърна във водеща тема на обзори и анализи, засягащи цялостното развитие на сезона във второто по сила състезание в автомобилния спорт от този клас.

Следващият старт от сезона трябва да е в Бахрейн във втория уикенд на април (11 и 12), а третият е в Джеда, Саудитска Арабия, седмица по-късно. Засега и двата са под сериозна въпросителна заради събитията в региона.

19-годишният Цолов започна сезона като номер 8 по ставки на букмейкърите за шампионска титла във Формула 2. Сега е вече №4, показва справка сред водещите къщи, предлагащи коефициенти за това състезание.

Нещо повече - името му вече се споменава не само като на един от фаворитите за крайната победа, но и като един от основните кандидати да направи стъпката към Меката на автомобилния спорт - Формула 1.

Големият фаворит за титлата остава Рафаел Камара (бразилец, кара за "Invicta Racing"), който стана шампион на Ф3 през миналия сезон. Отборът му пък се цели в трети пореден триумф на второто ниво, като следва впечатляваща последователност.

