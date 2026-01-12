"Барселона" вдигна за 16-и път Суперкупата

С два гола на бразилеца Рафиня "Барселона" победи с 3:2 "Реал Мадрид" и спечели за рекордния 16-и път Суперкупата на Испания.

Двубоят в Джеда ще се запомни най-вече с лудия край на първото полувреме, в чието продължение от три минути паднаха цели три гола.

Барселона откри в 36-ата минута чрез диагонален удар по земята на Рафиня, но Реал изравни в секунди след началото на добавеното време на първата част чрез Винисиус.

Това обаче далеч не бе всичко, тъй като в ответната атака Роберт Левандовски се измъкна от защитата на Реал и с техничен удар вкара за 2:1.

В оставащите секунди до края Реал някак намери сили да отговори и Гонсало Гарсия, който стартира на мястото на Килиан Мбапе отбеляза за 2:2.

Втората част не бе чак толкова емоционална, но по-щастливи от нея бяха играчите на Барселона, които стигнаха до победата с нов гол на Рафиня в 73-тата минута.

В края на срещата техният съотборник Френки де Йонг получи директен червен картон, но това не промени развитието на двубоя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com