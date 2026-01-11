Проклятието върху Манчестър Юнайтед стана зловещо

Много се изписа за това, че след Кристиано Роналдо проклятие тегне над всеки, облякъл фланелката с номер 7 на Манчестър Юнайтед.

Майкъл Оуен не успа да си върне формата. Антонио Валенсия не впечатли с играта си. Анхел Ди Мария беше продаден само след 1 сезон. Мемфис Депай съвсем не оправда очаквания.

Проклятието върху седмицата обаче вече действа с още по-зловеща сила над целия тим на „червените дяволи“, а феновете на "Манчестър Юнайтед" не могат да повярват, че отборът отпадна от турнира за купата на Англия.

Това естествено все повече отдалечава перспективата за някакъв трофея през този сезон.

С временния наставник Дарън Флетчър, заменил уволнения Рубен Аморим, "Юнайтед" отстъпи с 1:2 у дома срещу "Брайтън" в третия кръг на най-стария футболен турнир в света.

Още в 12-ата минута гостите откриха резултата чрез Браян Груда. В 64-тата минута бившият играч на манчестърци Дани Уелбек покачи на 2:0.

В 85-ата минута Бенямин Шешко се разписа почетно за домакините.

