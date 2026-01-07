Брайтън спъна Манчестър Сити във Висша лига

Брайтън спъна Манчестър Сити, завършвайки 1:1 като гост в мач от 21-ия кръг в английската Висша лига, игран на стадион „Етихад“.

Гостите стартираха изненадващо смело и още до осмата минута вратарят на „гражданите“ Джанлуиджи Донарума трябваше да прави три спасявания, две от които бяха почти фронтални.

С това обаче се изчерпаха възможностите за Брайтън за първата част, в Манчестър Сити изглеждаше твърде инертен за собствените си стандарти.

Чак в 38-ата минута в „блатото“ на манчестърци се получи раздвижване, защото Доку ревна за дузпа, която реферът Томас Брамал подмина моментално. Последният обаче получи сигнал в слушалките, изгледа повторението и прецени, че кракът на Гомес изобщо не търси топката – дузпа за домакините! Ерлинг Халанд застана зад топката и прати по земя в долния десен ъгъл – 1:0.

Малко преди почивката домакините можеха и да удвоят, но дефанзивният вал на Брайтън се справи и изчисти топката малко пред голлинията.

