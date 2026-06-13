6 години по-късно: "Мидълзбро" пак Висшата лига

След 6 години отсъствие "Мидълзбро" се завърна във Висшата лига. Тимът направи решително 1:1 на "Ривърсайд" в двубой от последния кръг на Чемпиъншип с...