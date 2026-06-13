Брайтън унижи Челси! Кризата в Лондон става все по-дълбока
Пета поредна загуба без гол за „сините“, докато „чайките“ летят към Европа
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Пета поредна загуба без гол за „сините“, докато „чайките“ летят към Европа
Милош Керкез каза какво очаква отбора
Чак в 38-ата минута в „блатото“ на манчестърци се получи раздвижване
От "Анфийлд" се интересуват от нападателя на Брайтън
Футболистът има връзка с Арне Слот
Победиха и Брайтън
Домакините от Брайтън вече нямат победа в седем поредни срещи
"Червените дяволи" стигнаха до втори гол чрез Алехандро Гарначо, но той беше отменен
Бяхме "уморени психически" след мача с Брайтън, заяви мениджърът на "червените"
Поредна гавра с шампиона на Англия Ливърпул
"Червените" биха като гост Брайтън
Идеята е на елитния английски Брайтън
Брайтън стигна до 1:1 след гол шедьовър на иранец
Брайтън удари "шпорите" с 3:0
След 6 години отсъствие "Мидълзбро" се завърна във Висшата лига. Тимът направи решително 1:1 на "Ривърсайд" в двубой от последния кръг на Чемпиъншип с...
"Брайтън" взе кардинални мерки, за да държи футболистите си далеч от изкушенията. Както е известно, четирима юноши на тима бяха обвинени в изнасилване...