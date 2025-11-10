Ливърпул пред ударен трансфер

Ливърпул обмисля трансфер на крилото Янкуба Минтех от Брайтън.

Гамбиецът е определен за един от най-вълнуващите играчи във Висшата лига, като "червените" се интересуват от него заради бързината и директността му, които отговарят на техния стил на игра.

Футболистът има връзка с Арне Слот, тъй като работиха с него и в последния му сезон начело на Фейенорд.

Брайтън не са склонни да продават Минтех и са определили цена от 60-70 милиона паунда за него след силното начало на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com