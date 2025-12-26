Андриан Краев поведе Апоел към осминафиналите

Българският национал Андриан Краев изигра силен мач и бе част от убедителната победа на Апоел Тел Авив с 3:0 над Ашдод в среща от осмия кръг на турнира за Купата на Израел. Успехът класира тима от Тел Авив за осминафиналите, макар развоят на двубоя да не беше толкова лесен, колкото показва крайният резултат. Мачът се игра пред около 10 хиляди зрители на стадион „Блумфийлд“.

Краев сред най-активните до смяната си

Полузащитникът Андриан Краев остана на терена 83 минути и беше сред най-стабилните играчи на домакините. Той беше заменен седем минути преди края от треньора Елианив Барда, когато Апоел вече водеше с 2:0 и контролираше развитието на срещата. Краев напусна терена заедно с ветерана Омри Алтман, а на тяхно място се появиха Ари Коен и Амит Лемкин.

Трудно начало и прелом след червения картон

Въпреки домакинското предимство и по-доброто владеене на топката, Апоел Тел Авив изпитваше сериозни затруднения през първото полувреме. Тимът създаде няколко положения, но не успя да стигне до гол, а темпото на игра постепенно спадна. Преломният момент дойде в 59-ата минута, когато Мохамед Амер от Ашдод получи втори жълт картон и бе изгонен, оставяйки гостите с човек по-малко.

Рой Корин реши мача

След численото предимство „червените“ от Тел Авив значително ускориха играта си и натискът даде резултат. В 73-ата минута резервата Рой Корин завърши добре продължителна отборна атака с диагонален удар в наказателното поле за 1:0. Само седем минути по-късно той отново беше на точното място и след отбита топка от вратаря на Ашдод удвои преднината, превръщайки се в големия герой на срещата.

Финален удар и поглед напред

В последната минута на редовното време Анас Махамид, също влязъл като резерва, оформи крайното 3:0 с диагонален удар отдясно на наказателното поле. Останалите срещи от този етап на турнира ще се изиграят днес и на 27 декември, след което ще бъде изтеглен жребият за осминафиналите.

В първенството на Израел Апоел Тел Авив заема четвъртото място с 25 точки от 15 мача и изостава на 10 точки от лидера Апоел Беер Шева. Ашдод е девети с 18 точки и вече има шест поредни мача без победа във всички турнири.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com