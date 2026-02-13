Паника в Левски. Решенията на Веласкес

Наставникът на Левски Хулио Веласкес ще хвърли дошлият от Ботев Пловдив през зиматанападател Армстронг Око-Флекс още от първата минута в сблъсъка с канарчетата в неделя. Трансферът на ирландеца доведе до голямо негодувание от страна на жълто-черните и по-специално на финансовия благодетел Илиян Филипов.

Наставникът на сините остави на резервната скамейка 23-годишния футболист в четвъртфинала за купата срещу Лудогорец. На негово място сред титулярите започна Радослав Кирилов. Националът се очаква да остане на пейката срещу канарчетата, а по десния фланг на атаката ще действа Евертон Бала. Око-Флекс пък ще напада отляво.

На върха на нападението този път ще бъде Хуан Переа за сметка на Мустафа Сангаре. Колумбиецът, както и дошлият от Ботев Пловдив играч, вече вкараха дебютните си попадения със синия екип – при успеха с 3:1 над Ботев Враца. Сангаре започна при гостуването на Лудогорец, но отново не успя да се разпише.

Другите промени, които ще направи Веласкес ще бъдат в средата на терена, десния фланг на защитата и вратарския пост, пише "Тема Спорт". Капитанът Георги Костадинов ще отстъпи мястото си на по-офанзивния Мазир Сула. Французинът ще си партнира в халфовата линия с Акрам Бурас и Гашпер Търдин. Алдаир пък ще замени Оливер Камдем в отбрана. Светослав Вуцов пък ще си върне титулярното място под рамката за сметка на Мартин Луков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com