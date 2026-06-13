Веласкес каза кой го е спечелил за Левски
Подчерта ролята на отношението в клуба
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Подчерта ролята на отношението в клуба
Мислите на сините вече са насочени натам
Не можем да разочароваме публиката
Той има подписан договор до 2028 година
Съставът му отново ще е непредвидим
Ще има поредни експерименти срещу Арда
В опит да се спре напрежението в отбора
Какво коментира треньорът на сините преди утрешния мач
Емил Велев с критика за загубения финал
Треньорът на сините даде пресконференция
След последната контрола срещу Вихрен
"Ще бъдем силни и през 2026-та", заяви Евертон Бала
Испанецът е на път да развали хубавите впечатления
Къде са забелязали треньора на Левски
Какво разкриха от клуба
Ще има ли наказания за загубата от ЦСКА
Треньорът на сините остава спокоен след поредната победа
Треньорът на сините с ново предпазливо изказване
Решението на треньора на Левски
Какво е бъдещето на треньора на сините