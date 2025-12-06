Веласкес - един анонимник, взел се за велик

Силен бяс обзе привържениците на Левски след загубата с 0:2 от Славия, която вдигна рязко интригата в битката за титлата. И хората са си напълно прави!

Явно фактът, че получи в аванс любовта на феновете, накара треньорът на Левски Дон Хулио да се почуства неуязвим, съвършен.

Такива хора обаче стигат до момент, в който не могат да направят разликата между доброто и злото. Нямат критерии, спрямо които да ги различават. Веласкес очевидно стигна до такова състояние и собственоръчно предаде Левски!, добави и Мач Телеграф.

Това, че той пусна 8 резерви срещу Славия, отбор който е в серия от победи и не е губил в 11 поредни мача, е предателство и към играчите, и към шефовете, и към феновете, и към футбола. Предателство към титлата, която е толкова чакана на "Герена".

Ако толкова е искал да прави ротации, да ги беше направил срещу Септември на "Герена" в предния кръг или в гостуването на закъсалия Спартак Варна, който няма победа от 5 мача, а за последно на "Коритото" беше отнесен с 4:0 от ЦСКА.

Да не се забравя, че дори самите фенове на Левски приеха Хулио Веласкес много резервирано при идването му на работа в клуба. Дотогава той беше известен със своята неизвестност.

След това дойде малко очакваната и приятна изненада, която за момента обаче е компрометирана.

Заедно с потрошената треньорска скамейка на стадиона на Славия. този испанец опита упражнението още преди месец, когато бе разкрит и от ЦСКА на "Васил Левски".

