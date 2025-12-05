Мондиал 2026 започва с нещо невиждано досега!

За първи път в историята на световните първенства по футбол ще видим повтарящ се мач на откриването.

Мондиал 2026 ще стартира на митичния "Ацтека", където един от домакините Мексико ще срещне ЮАР.

От 19 специални мача на откриването, Мексико - ЮАР ще е първият, който се повтаря.

Двата отбора откриха и Мондиал 2010, тогава в Йоханесбург, в един запомнящ се първи мач на едно различни и колоритно първенство.

Тогава на 11 юни 2010-а за първи път Мондиалът стъпи на Черния континент, а колоритните момчета от Бафана Бафана дори успяха да вкарат откриващия гол.

Въпросният мач завърши наравно 1:1, след като ветеранът Рафа Маркес изравни, а впоследствие Мексико премина групата като втори отбор, задминавайки ЮАР заради по-добрата си голова разлика.

Мексико от своя страна е абсолютният шампион по мачове на откриването - 5.

Другият любопитен детайл е, че в онзи мач през 2010-а селекционер на Мексико бе Хавиер Агире, който заема поста и днес. Това е третият му период начело на "Ацтеките", като той ще има честта за втори път да води родината си в откриващ мач на Мондиал, този път пред родна публика.

Негов асистент пък е голмайсторът от онзи двубой през 2010-а Рафаел Маркес.

