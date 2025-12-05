Синя фракция нападна - Сираков вън!

Фирмата "Ултра Варна" призова Наско Сираков да напусне Левски. От фракцията отправиха недвусмислено послание в социалните мрежи с колаж на мажоритарния собственик на "сините".

Върху лявата буза на Сираков прозира знака на бетинг компания, спонсорираща Левски в последните няколко години. "Сираков - BASTA!!!", пишат ултрасите към публикацията. Тя идва ден след загубата с 0:2 от Славия в Първа лига.

Ултрас групата не е единствената, която иска мажоритарния собственик да сдаде властта. На всеки мач от Сектор Б се чете транспарант "Сираков вън".

Прави впечатление обаче, че масово коментарите под публикацията на "Ултра Варна" са от хора, подкрепящи Наско Сираков. Четат се и не малко обиди към привържениците на "сините" от морската столица.

