Неприятен обрат за Никола Цолов след успеха в Абу Даби

Никола Цолов беше наказан от стюардите на Гран При на Абу Даби след края на квалификацията във Формула 2. Българския лъв се класира на деветата позиция след силно представяне, предава Gong.bg.

Пилотът на "Кампос Рейсинг" обаче беше санкциониран заради блокиране срещу Люк Браунинг в подхода за деветия завой в началната фаза на битката за полпозишъна.

Заради наложеното наказание Цолов ще бъде преместен с по три места назад на старта за спринта утре и за основното състезание в неделя.

При това положение българинът няма да може да започне спринтовото състезание от първата редица, а вместо това ще трябва да потегли от петото място.

В неделя пък Българския лъв ще стартира 12-ти в дългата надпревара, с която ще завърши сезон 2025 във Формула 2.

