Лудогорец с минимална победа в Разград, но Левски остава на върха

Лудогорец победи Левски с минималното 1:0 в Разград в дербито от 24-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Ерик Маркус от фаул в 80-ата минута.

Двубоят беше оспорван, като през по-голямата част от времето двата отбора действаха предпазливо. В крайна сметка домакините успяха да стигнат до успеха след късния гол на Маркус.

Левски остава лидер в класирането на първенството с актив от 56 точки. След днешната победа, Лудогорец намали разликата и вече е с 47.

Плейофите се очертават да бъдат повече от интересни, имайки предвид, че двата отбора ще се изправят един срещу друг още два пъти.

