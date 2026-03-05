Лудогорец с минимална победа в Разград, но Левски остава на върха

Лудогорец победи Левски с минималното 1:0 в Разград в дербито от 24-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата отбеляза Ерик Маркус от фаул в 80-ата минута.
Двубоят беше оспорван, като през по-голямата част от времето двата отбора действаха предпазливо. В крайна сметка домакините успяха да стигнат до успеха след късния гол на Маркус.
Левски остава лидер в класирането на първенството с актив от 56 точки. След днешната победа, Лудогорец намали разликата и вече е с 47.
Плейофите се очертават да бъдат повече от интересни, имайки предвид, че двата отбора ще се изправят един срещу друг още два пъти.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com