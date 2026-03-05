Драма до последната секунда. Лацио изпусна победата срещу Аталанта

Лацио и Аталанта завършиха 2:2 в първия полуфинален мач за Купата на Италия и оставиха всичко да се реши в реванша. Римляните на два пъти повеждаха в резултата, но гостите от Бергамо успяха да изравнят в самия край на двубоя. Така сблъсъкът между двата отбора остава напълно отворен преди втория мач. Срещата се игра на „Стадио Олимпико“.

Полуфиналът премина в необичайна атмосфера, тъй като трибуните на огромния римски стадион останаха почти празни. Тифозите на Лацио бойкотираха двубоя в знак на протест срещу клубния президент Клаудио Лотито и голяма част от тях останаха извън съоръжението. На трибуните на стадиона, който побира около 80 000 зрители, присъстваха едва около 5000 души.

Първият гол падна малко след почивката. Две минути след началото на второто полувреме Фисайо Деле-Баширу се разписа за Лацио след подаване на Даниел Малдини и даде преднина на домакините.

Радостта на римляните обаче беше кратка. Само четири минути по-късно Марио Пашалич изравни за Аталанта и върна гостите отново в мача.

Три минути преди края на редовното време именно Пашалич допусна груба грешка, която позволи на Булайе Диа да изведе Лацио отново напред в резултата. Изглеждаше, че римляните ще вземат минимален аванс преди реванша.

Аталанта обаче намери сили за още един удар. В последната минута Юнус Муса се разписа и донесе равенството 2:2 за бергамаските.

В другия полуфинал от турнира Комо и Интер завършиха 0:0 във вторник. Реваншите, които ще определят финалистите в турнира, са насрочени за 21 и 22 април.

