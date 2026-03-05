Леверкузен не се отказва от Шампионската лига след трудна победа

Байер Леверкузен победи Хамбургер с 1:0 като гост в отложен мач от 17-ия кръг на германското футболно първенство и продължи битката за място в топ 4. „Аспирините“ доминираха през по-голямата част от двубоя и стигнаха до решителния гол през второто полувреме. С успеха тимът събра 43 точки и се доближи на три от четвъртия Щутгарт, който заема последната позиция, даваща право на участие в Шампионската лига.

Единственото попадение се случи в 73-ата минута. Кристиан Кофане се възползва от извеждащ пас на Ибрахим Маза и реализира гола, който се оказа решаващ за крайния изход на срещата.

Мачът трябваше да се изиграе още в средата на януари, но беше отложен заради лошите метеорологични условия.

Леверкузен създаде редица положения още преди почивката. В 13-ата минута Мартен Терие стреля с воле, но топката срещна напречната греда. В началото на второто полувреме пък Едмонд Тапсоба пропусна отлична възможност, след като ударът му отблизо беше спасен от вратаря Даниел Ойер Фернандеш.

Вратарят на домакините допусна сериозна грешка в 66-ата минута, когато не успя да улови центриране и изпусна топката, която се удари в ръката му. Малко по-късно натискът на гостите все пак даде резултат и Леверкузен стигна до победното попадение.

Това беше 13-и успех за „аспирините“ от началото на сезона след изиграни 24 мача. Хамбургер ШФ записа десета загуба и остава на 11-ото място в класирането с 26 точки.

Начело в Бундеслигата е Байерн Мюнхен с 63 точки, следван от Борусия Дортмунд с 52. Хофенхайм и Щутгарт са с по 46 точки, РБ Лайпциг има 44, а Байер Леверкузен се изкачи до шестото място с 43.

