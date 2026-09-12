Фрайбург се спъна в Хамбург, но мечтата за Европа още е жива
Поражението с 2:3 не извади тима от битката за Лигата на конференциите
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Поражението с 2:3 не извади тима от битката за Лигата на конференциите
„Аспирините“ удариха Хамбургер ШФ с 1:0 и се доближиха на три точки от топ 4 в Бундеслигата
Националът за пореден път попадна в полезрението на футболната обсерватория CIES
Необходими продукти и начин на приготвяне
Неймар се размина с хамбургер за баса със съотборника си в "Барселона" Луис Суарес, който хванаха за резултата от световната квалификация Бразилия - У...
Родният боксьор Кубрат Пулев е с девет килограма по-тежък от своя съперник Морис Харис. Днес двамата се изправят един срещу друг на ринга в Хамбург....
Част от най-големия пристанищен град Хамбург в Германия са под вода след мощна буря, разразила се рано тази сутрин. Полицията и противопожарните екипи...
В "Хамбургер" явно още не са се отърсили от ужасяващия минал сезон в Бундеслигата. Тимът оцеля като по чудо след бараж и сега гледа новото първенство....
Стилиян Петров се похвали в Twitter, че ще наблюдава днешния двубой от Бундеслигата между Байерн Мюнхен и Хамбургер. Бившият капитан на националния т...
Светът празнува деня на вкусната пълнена питка
Ултраси атакуваха с халби играчите на "Хамбургер". Запалянковците побесняха от загубата 0:3 у дома от "Херта", която закотви тима на предпоследно мяст...
Да поставиш рекорд за най-бърз, най-силен, най-креативен човек на планетата е истинско предизвикателство и буди респект. Но в рекордите на Гинес присъ...