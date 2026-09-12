Леверкузен разби Лайпциг и се върна в битката за Шампионската лига
Шик с хеттрик при 4:1, „аспирините“ настигнаха конкурентите си в топ 4
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Шик с хеттрик при 4:1, „аспирините“ настигнаха конкурентите си в топ 4
Купата е на една крачка, а мечтата за требъл оживява
Минимална загуба с 0:1 разклати амбициите на „жълто-черните“ в решителен етап
„Аспирините“ удариха Хамбургер ШФ с 1:0 и се доближиха на три точки от топ 4 в Бундеслигата
1:1 след автогол и пропуск на Шик
Двубоят на "Алианц Арена" бе решен още през първото полувреме
Играчът е преминал медицински изследвания по-рано днес
Отборът на Байер Леверкузен вече е воден от нидерландския треньор Ерик тен Хаг
Очаква се през следващата седмица Вирц да премине медицински прегледи в Ливърпул
Тимът на Ханс-Дитер Флик спечели първите си три точки
Баварците започнаха срещата много по-настървено
Очакваше се да поеме националния отбор на Германия, но през есента на 2000 г. се стигна до признанието му, че е приемал кокаин
Адемола Лукман бе изумителният герой за италианския тим
Последната купа, която Байер спечели бе Купата на Германия през сезон 1992/93
Гони невъзможен засега рекорд
Байер Леверкузен би с 2:0 Щутгарт
Кадър от Герена" ще трупа стаж в "Байер" Л ПАОК чака Мигел Бедоя за преговори в Солун, тръби гръцката преса. Тимът на Димитър Бербатов е готов да пре...
Звездата на "Байерн" Ариен Робен се заяде с "Байер" Л, след като баварците биха 2:1 и на практика спечелиха титлата в Германия. Холандецът изрева от д...
Париж/Барселона. Пари Сен Жермен и Барселона се класираха за четвъртфиналите на Шампионската лига след победите си снощи. ПСЖ победи Байер Леверк...
Манчестър. Барселона победи "гражданите" на гости с 2:0 в мач от осминафиналите на Шампионската лига снощи. Манчестър Сити останаха с 10 играчи, след...