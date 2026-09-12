Всичко за Байер Леверкузен

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Мръднете рейса, зове Робен

Мръднете рейса, зове Робен

Звездата на "Байерн" Ариен Робен се заяде с "Байер" Л, след като баварците биха 2:1 и на практика спечелиха титлата в Германия. Холандецът изрева от д...

16 март | 19:20
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