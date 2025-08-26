Спорт

Байер с трансферен удар! Взе легенда на Реал Мадрид

Играчът е преминал медицински изследвания по-рано днес

26 авг 25 | 20:05
Агенция Стандарт

Германският футболен клуб Байер Леверкузен привлече Лукас Васкес от испанския Реал Мадрид, съобщава агенция ДПА. Играчът е преминал медицински изследвания по-рано днес и вече е подписал с "аспирините" като свободен агент. 

Васкес игра за Реал Мадрид цели десет години, в които записа 402 мача, 38 гола и 73 асистенции. За този период той спечели Шампионската лига пет пъти и вдигна четири пъти титлата в Испания. 

Васкес напусна Реал Мадрид, след като испанците привлякоха английския национал Трент Алекзандър-Арнолд от Ливърпул.

Автор Агенция Стандарт

