Исак отсече! Какво чуха собствениците на Нюкасъл

Александър Исак е силно убеден, че трябва да напусне Нюкасъл Юнайтед, като се опитва да се премести в Ливърпул, съобщават медии на Острова.

Собствениците на Нюкасъл проведоха разговори с играча в дома му вчера, а той вече е потвърдил желанието си да напусне клуба и да се присъедини към Ливърпул. Според информация на "Дейли Телеграф". Исак остава категоричен, че иска мечтания си трансфер в шампиона на Висшата лига.

Съсобственикът Джейми Рубен и делегация на PIF посетиха дома на шведския национал в понеделник, за да го убедят да се завърне в отбора и да остане в клуба.

Ще бъде интересно да се види дали Нюкасъл ще смекчи позицията си и ще го остави да продължи напред. Отборът от Висшата лига не желае да губи най-добрия си играч, но Исак е в стачка и пропусна цялата предсезонна подготовка с тях . Той не беше част от състава им за мачовете в първите два мача от Висшата лига за сезона.

