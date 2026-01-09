Левски пред бомбастичен трансфер

Дългоочакваният бомбастичен трансфер на Левски е на финалната права! Устремилият се към 27-ма титла на България отбор може сериозно да усили нападателната си мощ за пролетния дял на Първа лига. И става въпрос за флангови нападател, който може да се окаже и заместник на Марин Петков.

Става въпрос за Уелтън. Или казано така: Дъвката „Уелтън“ ще продължава да се върти през този трансферен прозорец. Вчера платформата X бе заляна с новини, които го пратиха на „Герена“. Нападателят вече се бил разбрал с Левски за условията и оставало само „сините“ да се договорят с Гамба, пише „Мач Телеграф“.

Тимът от Осака ще търси промяна и за целта доста от досегашните играчи ще бъдат продадени. Дори и под цената, за която са били купени.

Интересното обаче, че Уелтън е сред любимците на феновете на тима, които смятат, че трябва да бъде задържан на всяка цена. Бразилецът, който има наш паспорт, е сред топ 10 на най-бързите футболисти в елита на Япония.

Освен това Уелтън се оценява на 1,3 милиона евро, а от Левски едва ли ще платят такава цена, за да си го върнат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com