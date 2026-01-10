"Макълсфийлд" с историческа победа. Детронира "Кристъл Палас"

"Макълсфийлд" с историческа победа, след като тимът от Нешънъл Лийг Север отстрани носителя на ФА Къп "Кристъл Палас" в третия кръг на турнира след победа с 2:1.

Успехът е сензационен, защото за първи път в историята на турнира тим от шестото ниво на английския футбол отстранява отбор от елита.

"Макълсфийлд" поведе малко преди почивката, като след центриране от фаул капитанът Пол Доусън се разписа след удар с глава.

Мениджърът на "Палас" Оливър Гласнер направи тройна смяна на почивката, но и това не даде очакваната промяна. След час игра шестодивизионният тим стигна до втори гол чрез Айзък Бъкли-Рикетс.

"Кристъл Палас" върна един гол чрез Йереми Пино в 90-ата минута, но в крайна сметка лондончани отпаднаха.

"Уулвърхямптън" продължава напред

Друг представител на елита "Уулвърхямптън" продължава напред след успех с 6:1 над "Шрюсбъри".

"Лестър" също е в следващата фаза, след като се наложи с 2:0 при визитата си на "Челтнъм".

"Съндърланд" елиминира "Евертън" след изпълнение на дузпи с 3:0, а в редовното време и продълженията завърши 1:1, пише gol.bg.

