Веласкес задмина легенда на Барса в топ класация

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е обявен за най-успешния испански специалист в елитната лига на Нидерландия. Любопитната класация бе направена от сайта voetbal.nl по повод временното назначение на Оскар Гарсия начело на колоса Аякс.

„Временният мениджър на Аякс Оскар Гарсия става четвъртият испански мениджър в Ередивизие. Той ще е едва четвъртият испански треньор, който ще седи на пейката в елита на Нидерландия. 52-годишният временен треньор ще дебютира като старши на Аякс в домакинския мач срещу Спарта Ротердам. Гарсия следва стъпките на сънародниците си Албер Ферер, Гонсало Гарсия и Хулио Веласкес. Всички те са управлявали холандски клуб в Ередивизие за максимум един сезон. От това трио Веласкес е най-успешният с 36 точки в 28 мача за Фортуна Ситард“, припомня изданието, цитирано от „Мач Телеграф“.

Любопитното е, че Веласкес изпреварва в тази класация една от легендите на Барселона от времето на Христо Стоичков – Албер Ферер. Той беше мениджър на Витес през сезон 2010/11. Гонсало Гарсия пък беше старши треньор на Твенте. А Хулио Веласкес направи име във Фортуна преди три години с поведението си на страничната линия.

Интересното е още, че Испания е сред държавите с най-малко свои треньори в ниската земя. Дори Румъния е имала повече наставници в Нидерландия – петима. Най-много са били немците – 19, следвани от англичани – 15.

