Нидерландия изпусна победата, Япония удари в края

Япония показа огромен характер и измъкна 2:2 срещу трикратния световен финалист Нидерландия в първия мач и за двата отбора на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. Азиатският тим на два пъти изоставаше в резултата, но не се пречупи и стигна до точката в 89-ата минута след драматична ситуация при корнер.

Нидерландия повеждаше чрез Върджил ван Дайк и Крисенсио Съмървил, но Япония отговори с попадения след рикошети, които наградиха упоритостта й. Двубоят в Арлингтън започна предпазливо, но след почивката се превърна в истински сблъсък на нерви, скорост и воля.

Сузуки спря ранния удар на лалетата

Нидерландия можеше да нанесе първия си удар още в третата минута. Дониел Мален се измъкна от японски защитник и стреля мощно от десетина метра, но топката попадна право в тялото на вратаря Зайън Сузуки. Това беше предупреждение, че лалетата могат да влязат остро в мача, но след него двубоят се затвори и за дълъг период двата отбора избраха предпазливостта пред риска.

Почти половин час на терена липсваше искрата, която да запали срещата. Нидерландия държеше по-солидно позициите си, а Япония чакаше момент за бързо излизане напред. В 34-ата минута Мален отново тества Сузуки, този път с глава след центриране от корнер, но японският страж беше концентриран и спаси.

Япония усети, че може да удари

В края на първата част самураите показаха, че няма да бъдат само отбор, който се брани и чака. Кейто Накамура овладя топката на гърди в наказателното поле и стреля с десния крак, но ударът му мина покрай страничната греда на Барт Фербрюген. Малко по-късно Аясе Уеда избяга зад нидерландската защита, но също не успя да намери очертанията на вратата.

Тези две ситуации промениха усещането за мача. Нидерландия изглеждаше по-опитният и по-уверен отбор, но Япония вече беше показала, че може да стига до опасни позиции. След почти приспивно първо полувреме всичко подсказваше, че истинската битка предстои.

Ван Дайк удари първи след почивката

Второто полувреме започна с далеч по-високо темпо и Нидерландия веднага наказа японската защита. В 51-вата минута след корнер топката стигна до Райън Гравенберх близо до страничната линия. Полузащитникът центрира обратно в наказателното поле, а Върджил ван Дайк се извиси и с глава прати топката в гредата и след това във вратата на Сузуки за 1:0.

Голът трябваше да даде спокойствие на нидерландците, но вместо това отвори мача още повече. Япония не се стъписа, не се прибра и не позволи на съперника да диктува събитията. Само шест минути по-късно азиатският тим получи своята награда.

Накамура върна Япония в играта

В 57-мата минута Кейто Накамура опита удар, топката рикошира в крака на Ян Пол ван Хеке и спря в мрежата на Фербрюген за 1:1. Попадението дойде с доза късмет, но беше логична награда за смелостта на Япония след почивката. Самураите показаха, че не са дошли да оцелеят, а да се борят за всяка топка и всяка възможност.

Нидерландия обаче не се разклати. Отборът на Роналд Куман продължи да атакува и в 64-тата минута отново поведе. Крисенсио Съмървил елиминира защитник пред себе си и с диагонален удар с левия крак от границата на наказателното поле направи 2:1. Това беше красив гол, изработен с индивидуална класа и хладнокръвие.

Последният японски натиск донесе драмата

Япония можеше да изравни още в 80-ата минута. Бърза контраатака завърши с удар на резервата Юкинари Сугавара, но Фербрюген улови топката и запази аванса на Нидерландия. В тези минути азиатският тим вече играеше с усещането, че няма какво да губи, а нидерландците все по-често трябваше да се защитават под напрежение.

Натискът се отплати в 89-ата минута. Друга резерва - Коки Огава, скочи най-високо след центриране от корнер и стреля с глава. Топката рикошира в главата на Дайчи Камада и за втори път влезе във вратата на Фербрюген. Япония избухна, Нидерландия замръзна, а резултатът стана 2:2.

Точка, която тежи като победа за Япония

За Нидерландия това равенство ще боли, защото отборът на два пъти държеше аванса и изглеждаше близо до победата. Лалетата имаха повече класа в отделни моменти, но не успяха да затворят мача и позволиха на Япония да остане жива до самия край. В турнир като световното първенство точно такива изпуснати точки могат да тежат много.

За Япония ремито има друг вкус - не просто точка, а доказателство за характер. Самураите преживяха два удара, върнаха се два пъти и показаха, че могат да се борят с големите до последната минута. След този мач група F вече изглежда като една от най-непредвидимите на Мондиала, защото Япония даде ясен знак, че няма намерение да бъде удобен съперник за никого.

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