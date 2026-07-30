Левски с нови трансферни удари

Левски не спира работата по лятната селекция. На "Герена" са близо до привличането на 26-годишния португалски централен защитник на Каса Пия Густаво Гуларт, а паралелно с това се търси и нов нападател за подсилване на атаката.

Наред с входящите трансфери обаче ръководството трябва да разреши и един от най-важните въпроси в състава. Става дума за бъдещето на Кристиан Макун, Майкон и Мустафа Сангаре. И тримата са сред основните футболисти на тима, но договорите им изтичат в края на сезона, а преговорите за подновяването им все още не са дали резултат, пише gol.bg.

Ако не бъде постигната договорка, "сините" могат да бъдат принудени да се разделят с някой от тях до края на настоящия трансферен прозорец, за да избегнат варианта да ги загубят като свободни агенти следващото лято.

Интерес към Макун не липсва, като защитникът е свързван с трансфер в Турция. Името на Майкон пък продължава да се появява в бразилските медии, а Левски води разговори за нов договор с левия бек още от миналата есен. Засега обаче споразумение няма. От клуба оценяват бранителя на около 5 милиона евро, но официална оферта все още не е постъпвала.

През зимния трансферен прозорец сериозен интерес имаше и към Мустафа Сангаре. Нападателят предпочете да остане на "Герена" с желанието да помогне на отбора в битката за титлата. През пролетта обаче поредица от контузии наруши ритъма му, а след завръщането си все още не е достигнал най-добрата си форма, което неминуемо оказва влияние и върху пазарната му стойност.

Междувременно Левски вече успя да осигури дългосрочно бъдещето на няколко ключови играчи. Първи нов договор подписа капитанът Кристиан Димитров, а впоследствие контрактите си удължиха и Светослав Вуцов, както и Гашпер Търдин.