Кот д'Ивоар оцеля под ударите на Еквадор и го наказа жестоко в края

Кот д'Ивоар изтръгна драматична победа с 1:0 срещу Еквадор в мач от първия кръг на група E на Мондиал 2026. Двубоят във Филаделфия вървеше към равенство, след като южноамериканците удариха три греди и пропиляха серия от отлични положения, но в 90-ата минута Амад Диало нанесе безмилостния удар. Футболистът на Манчестър Юнайтед получи пас от Вилфред Санго и с прецизен изстрел от границата на наказателното поле прати топката в долния десен ъгъл.

Така Еквадор допусна първата си загуба след серия от 19 мача без поражение, започнала след 0:1 от Бразилия на 7 септември 2024 г. в квалификациите за Мондиал 2026.

Гредите спряха Еквадор още преди голямата драма

Еквадор започна по-остро и още в 11-ата минута можеше да поведе. Енер Валенсия получи пас по тревата отдясно и стреля от десетина метра, но топката мина над напречната греда. Това беше първият сигнал, че южноамериканците имат намерение да натискат и да търсят ранен пробив в защитата на Кот д'Ивоар.

Африканците отговориха с опасен диагонален удар на Базумана Туре от наказателното поле, който профуча на сантиметри от лявата греда на Ернан Галиндес. След това обаче късметът започна да обръща гръб на Еквадор. В средата на първата част Джон Йебоа нацели напречната греда с изстрел от границата на пеналта, а след половин час игра Алан Минда получи топката от Педро Вите и от 7-8 метра също я прати в горната греда.

Фофана и гредата държаха Кот д'Ивоар жив

Още в началото на второто полувреме Еквадор отново беше на косъм от гол. Валенсия се измъкна отляво в наказателното поле и от малък ъгъл стреля по тревата към вратата на Яя Фофана, но за трети път гредата спаси Кот д'Ивоар. В този момент южноамериканците вече бяха направили достатъчно, за да водят, но резултатът продължаваше да стои 0:0.

Само няколко минути по-късно африканците стигнаха до най-чистата си възможност до този момент. В 52-рата минута Ян Диоманде подаде ниско отдясно, Ели Ваи засече от границата на малкия пеналт, но и неговият удар срещна напречната греда. Мачът все повече приличаше на битка, в която всяка атака можеше да реши всичко, но топката упорито отказваше да влезе.

Напрежението растеше, голът не идваше

Диоманде продължи да бъде един от най-опасните за Кот д'Ивоар и малко по-късно направи самостоятелен пробив отляво, но от удобна позиция стреля над целта. На другата врата Фофана показа класа в средата на второто полувреме, когато отрази силен изстрел от дистанция на Гонсало Плата. Еквадор имаше повече поводи да съжалява, но Кот д'Ивоар не спираше да чака своя момент.

С всяка изминала минута усещането за късна драма ставаше по-силно. Южноамериканците изглеждаха по-близо до гола през по-голяма част от срещата, но пропуските и гредите оставиха мача отворен. А на световно първенство точно такива двубои често наказват отбора, който не е успял да превърне превъзходството си в резултат.

Амад Диало удари в най-болезнения момент

Решителният миг дойде в 90-ата минута. Вилфред Санго подаде отдясно към Амад Диало, а той овладя ситуацията с хладнокръвие, което не отговаряше на хаоса и напрежението около него. От границата на наказателното поле Диало насочи топката ниско в долния десен ъгъл на Галиндес и донесе победата на Кот д'Ивоар.

Голът беше жесток за Еквадор, защото дойде след мач, в който тимът удари три греди и имаше достатъчно шансове да реши всичко по-рано. Вместо това серията от 19 мача без загуба приключи по най-болезнения начин - с късен удар, който остави южноамериканците без време за реакция.

Група E вече кипи след първия кръг

В другия мач от групата Германия разгроми дебютанта Кюрасао със 7:1 и още от старта показа амбиции за доминация. Това прави следващия двубой на Кот д'Ивоар срещу германците на 20 юни от 23:00 часа още по-голям тест за африканския тим. Победата срещу Еквадор дава увереност, но мачът с Германия ще покаже докъде наистина може да стигне този отбор.

Еквадор ще трябва бързо да се съвземе преди срещата с Кюрасао на 21 юни от 3:00 часа българско време. Загубата във Филаделфия не беше просто лош резултат, а удар по самочувствието на отбор, свикнал да не пада. Кот д'Ивоар оцеля, изчака и наказа, а Еквадор си тръгна с най-тежкия урок на Мондиала - когато не вкараш своите положения, турнирът може да ти вземе всичко в последната минута.

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