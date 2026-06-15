Шведска буря помете Тунис в Монтерей! Пет гола и мощно начало

Швеция започна участието си на Световното първенство с бомбастична победа и категорично предупреждение към останалите отбори в група F. Скандинавците разгромиха Тунис с 5:1 в Монтерей и записаха един от най-убедителните успехи от началото на турнира.

Ясин Аяри вкара два гола, а Александър Исак, Виктор Гьокереш и Матиас Сванберг добавиха по едно попадение за отбора на Греъм Потър. Тунис успя за кратко да върне интригата чрез Омар Рекик, но след почивката шведската мощ пречупи африканския тим напълно.

Швеция удари рано и показа зъби

Шведите, които за първи път от финала през 1958 г. са водени на световни финали от чуждестранен селекционер, започнаха така, сякаш искаха веднага да разкъсат съмненията около себе си. Още в седмата минута Виктор Гьокереш проби отбраната на Тунис с мощен удар, който преодоля вратаря Абделмухид Шабак, но защитник успя да изчисти пред голлинията. Там обаче беше Ясин Аяри, който реагира най-бързо и с добавка в десния ъгъл даде начало на шведската вечер - 1:0.

Тунис се опита да държи топката, но шведската защита стоеше спокойно, плътно и без излишна паника. В 30-ата минута скандинавците нанесоха втория удар след бърза контраатака. Гьокереш изведе Александър Исак отляво, нападателят на Ливърпул финтира и стреля силно, а топката мина под плонжа на Шабак за 2:0.

Тунис върна надеждата, но само за миг

Африканският тим не се предаде веднага и в края на първата част намери начин да се върне в мача. В 43-ата минута шведите не успяха да изчистят добре топката след изпълнение на тъч, Ханибал Межбри центрира, а Омар Рекик засече с глава и насочи топката красиво към далечния ъгъл на Кристофер Нордфелд - 2:1. Това попадение даде на Тунис кратка надежда, че двубоят може да се превърне в битка до последните минути.

В началото на второто полувреме тунизийците опитаха натиск и стигнаха до няколко разбърквания в наказателното поле на съперника. Липсваше им обаче последният пас, точният удар и спокойствието, което Швеция имаше в решителните моменти. Разликата между двата отбора не беше само в резултата, а в начина, по който скандинавците наказваха всяка грешка.

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В 59-ата минута капитанът на Тунис Елиас Скири направи фатална грешка при изнасянето на топката. Александър Исак я отне веднага и подаде към Виктор Гьокереш, а нападателят на Арсенал не прости - диагонален удар и 3:1. Това беше моментът, в който мачът започна да се изплъзва окончателно от Тунис.

Селекционерът Сабри Ламуши опита да промени хода на срещата в 72-рата минута с тройна смяна. На терена влязоха Елиас Ашури, Мохамед Хадж Махмуд и Себастиан Тунекти на местата на Елиас Скири, Ян Валери и Елиас Саад. Промяната обаче не донесе обрат, защото Швеция вече беше по-бърза, по-опасна и много по-безмилостна в предни позиции.

ВАР призна четвъртия гол, Аяри сложи печата

В 84-ата минута Матиас Сванберг реши окончателно всичко. След центриране от пряк свободен удар футболистът на Волфсбург прати топката в мрежата за 4:1. Първоначално попадението не беше зачетено заради засада, но след проверка с ВАР решението беше променено. При центрирането Сванберг наистина беше в нередовна позиция, но Александър Исак докосна топката, което направи положението на съотборника му редовно.

До края Швеция можеше да направи победата още по-тежка. Исак и Лукас Бергвал пропуснаха нови възможности, но в добавеното време Ясин Аяри все пак сложи последния удар. Той вкара втория си гол в мача с прецизен удар извън наказателното поле и оформи внушителното 5:1.

Група F вече има своя голям сигнал

Победата изстреля Швеция в силна позиция още след първия мач. След равенството 2:2 между Нидерландия и Япония скандинавците вече изглеждат като отбор, който не просто иска да излезе от групата, а може да го направи със стил. Следващият им мач срещу Нидерландия ще бъде първият голям тест дали този ударен старт е началото на сериозна шведска кампания.

За Тунис поражението е тежко не само заради резултата, а и заради начина, по който отборът се срина след краткото си връщане в мача. Тимът на Сабри Ламуши ще трябва да търси точки срещу Япония, за да не се окаже на ръба още след втория кръг. Монтерей видя шведска буря, а Тунис разбра колко жестоко наказва този Мондиал всяка грешка.

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